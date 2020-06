Looneis los in zware tijden

Dat zegt Zakaria Boufangacha, cao-coördinator van de FNV, in een gesprek met De Telegraaf. „Daar waar het slecht gaat, laten we de looneis los.” De vakbond stelde voor dit jaar een centrale looneis van 5 procent.

Werkgevers dringen al langer aan op het openbreken van cao’s, loonoffers en het inleveren van vakantiegeld. Daar ziet de FNV niets in. De aangepaste inzet is bedoeld voor nieuw af te sluiten cao’s. „In een sector die in zwaar weer verkeert, kunnen we afspraken maken over loonmatiging, maar ook over werkbehoud, inzet op scholing én op werkzekerheid.”

De vakbond gebruikt loonmatiging als breekijzer om striktere afspraken te maken over terugdringen van flexwerk.

