Coronapatiënten langer uit de roulatie door mentale klachten

Alleenstaande moeder Rhea (40): ’Door corona raakte ik mijn baan kwijt’

Rhea Houwaart (40) is alleenstaande moeder van Julia (15), Valerie (13) en Amylee (8). Op zich al best pittig, maar door de coronacrisis verloor ze ook nog eens haar baan. Zie dan de moed er nog maar in te houden!