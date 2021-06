Bitcoin zet rem op verkoopgolf met terugkeer tot ruim boven $30.000

Op cryptoplatform Coindesk kreeg de bitcoin er rond 07.30 uur (Nederlandse tijd) er 4,5% bij op een stand van $33.847. Een week eerder klom de cryptomunt nog boven de $40.000.

Vooral de strengere aanpak van de bitcoin en andere cryptomunten in China heeft sterk bijgedragen aan de forse neergang vanaf eind vorige week . Cryptobeleggers stapten massaal uit mede vanwege het nieuws dat financiële instellingen in het Aziatische land de handel voor klanten aan banden moeten leggen van de Chinese centrale bank.

De zogehten miners, de makers van cryptomunten, hebben eveneens gemerkt dat de Chinese overheid steeds harder optreedt. Energieleveranciers in provincies waar veel miners actief zijn, hebben opdracht gekregen om cryptoactiviteiten te weren.

Zwaarder vaarwater

De bitcoin is sinds halverwege mei in zwaarder vaarwater terecht gekomen. Nadat in april nog een piek werd neergezet van boven de $60.000 heeft de cryptomunt in de voorbije weken per saldo fors terrein moeten prijsgeven.

Naast China heeft ook Tesla-topman Elon Musk flink zijn stempel gedrukt op de waarde van de digitale munt. Zijn digitale boodschappen over het wel en wee van de bitcoin en andere munten hebben vanaf vorige maand negatief doorgewerkt.

Heeft het nog zin om bitcoin te kopen? Dat bespreken onze DFT-verslaggevers in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’: