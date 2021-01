Premium Financieel

Beveiligers moeten waken bij geldstortmachines

Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd gaan alle speciale geldstortkluizen voor ondernemers op slot, en nu zelfs volledig. Pas als er beveiligers komen gaan ze weer open. Nadat een explosief bij een plofkraakpoging in zo’n sealbagautomaten niet afging, vrezen banken dat er anders gewonden of erge...