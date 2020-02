Team centraal bij nieuw investeringsfonds

Voor oprichters Janneke Niessen en Eva de Mol is de samenstelling van het team doorslaggevend bij de keuze voor tech start-ups. De Mol heeft hiervoor een model ontwikkeld dat een team beoordeelt op basis van diverse eigenschappen, waaronder persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden en teamdynamiek.

CapitalT is het eerste door twee vrouwen geleide durfkapitaalfonds. Hoewel beide dames het belangrijk vinden dat er meer kapitaal richting bedrijven gaat met een vrouwelijke oprichter, is dat geen vereiste.

Een significant deel van de beoogde €40 miljoen aan investeringsgeld is inmiddels opgehaald bij een groep van achttien investeerders waaronder TomTom-oprichter Corinne Vigreux en Kees Koolen (Booking.com). Over vier jaar hopen Niessen en De Mol investeringen te hebben gedaan in zo’n twintig start-ups.