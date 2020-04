ING: Ruimte voor discussie over dividend verzekeraars

Volgens ING is de oproep aan verzekeraars minder streng dan het eerdere soortgelijke verzoek aan banken door de Europese Centrale Bank. Die verwacht van banken zich tot 1 oktober aan de maatregelen te houden. Nu ontbrak het aan een tijdsspanne, al noemde ING het risico dat uitkeringen aan aandeelhouders opgeschort zullen worden zeer groot.

Volgens de toezichthouders is het nog niet duidelijk hoe lang de coronacrisis voortduurt. Daardoor is het ook nog onzeker in hoeverre de financiële buffers van verzekeraars worden geraakt, dus doen ze er beter aan het geld in kas te houden. Volgens ING kan het enige tijd duren voordat bedrijven op de oproep van EIOPA en DNB zullen reageren.

ING houdt vooralsnog vast aan zijn koopadviezen voor ASR (koersdoel 22,75 euro), Aegon (koersdoel 5 euro) en NN (koersdoel 43,50). De AEX-fondsen stonden vrijdag na een uur handelen duidelijk in het rood. ASR noteerde 7,6 procent lager op 21,03 euro, Aegon verloor 9,1 procent tot 2,08 euro en NN speelde 10 procent kwijt tot 21,99 euro.