Balletdansers strijden op toneel voor Oekraïne

Het Oekraïense dansgezelschap bestaat uit zo’n 60 gevluchte dansers en danseressen. Het initiatief komt van danseres Igone de Jongh, die furore maakte bij Het Nationale Ballet. Zij zag hoe de Oekraïense collega’s met wie zij in een theatertour door het land trekt, berichtjes kregen van dansers ,,die zich schuilhielden in metrostations.”

In het voormalige, leegstaande gebouw van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag regelde zij opvang. De Oekraïners verblijven er en repeteren er. Bewust willen de dansers de cultuur uit hun land, ook nu dat onder vuur ligt, blijven uitdragen. Bovendien willen ze tegengaan dat de Russische agressie uit de aandacht verdwijnt.

Eind deze maand geven ze nog twee uitvoeringen in Rotterdam. In september zijn ze een week in het Coliseum in Londen.

Igone de Jongh Ⓒ Foto ANP

,,Wij dansen voor de vrede”, klonk een stem uit de speakers in Carré. Daarna werden op een scherm portretten getoond van de dansers, opgenomen in zwart-wit. Mensen in de kracht van hun leven die recht in de camera kijken. De één energiek of zelfbewust, anderen ongerust, onzeker of bang. Het doek ging op en de voorstelling begon in weelderige kostuums, op een kleurig uitgelicht decor.

Gaandeweg bleek hoezeer dit ballet draait om wat in Oekraïne gebeurt. Niet alleen omdat de dansers na afloop, terwijl ze de staande ovatie in ontvangst namen, opeens met Oekraïense vlaggen hun volkslied inzetten. Ook omdat de voorstelling gaat over dood door bedrog, om onrecht en om geliefden die voorgoed worden gescheiden. Terwijl het ballet toch ook bestaat uit vrolijke dansen, waarin het leven wordt gevierd.

De Elfenmoeder uit het ballet Giselle. Ⓒ Altin Kaftira

,,Dit voelt voor mij een beetje als antidepressiva”, zei danser Alexis Tutunnique eerder in de pers. Hij kreeg net als andere dansers vrijstelling om te vechten als militair , vanwege zijn dans-missie.

Met de hand op de borst zong hij naast Katia Khaniukova: ,,Wij zullen als broeders heersen in ons eigen land. Onze ziel en ons lichaam zullen we geven voor onze vrijheid.” Dat deden zij op hun manier deze avond in Carré.