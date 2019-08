Bedrijf Berlusconi beticht Vivendi van lekken

Mediaset wil zijn Italiaanse activiteiten en een meerderheidsbelang in Spaanse activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, dat op papier in Nederland zou zijn gevestigd. Dat zou schaalvoordelen opleveren in de strijd met mediareuzen als Disney en Netflix. Tegelijkertijd vergroot de administratieve ommezwaai de macht van de familie Berlusconi, zo klinkt het bij critici. Onder andere Vivendi zou dan aan invloed moeten inleveren.

Aandeelhouders mogen in september stemmen over de fusie. Het steekt Mediaset dat persbureau Bloomberg deze week op basis van ingewijden meldde dat Vivendi tegen het voorstel zal stemmen, zonder dat de firma met een officiële reactie op de geruchten kwam. Mediaset eist nu dat Vivendi, dat een belang van circa 29 procent heeft, openlijk kleur bekent.