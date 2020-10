Ultieme ’corona-killers’ moeten vliegvakantie weer veilig maken

Een vliegtuig wordt coronaproof schoongemaakt met UVC, een vorm van ultraviolette straling Ⓒ Boeing

Amsterdam - De gezondheidsrage in de luchtvaart om corona buiten vliegtuigen te houden, betekent volgens wereldkoepel IATA een revolutie, zoals de 9/11-aanslagen in de Verenigde Staten twintig jaar geleden ook een ommekeer in het vliegveiligheidsdenken brachten. Aan alle kanten wordt nu hard gewerkt aan de nieuwste ’anti-virussnufjes’.