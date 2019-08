Adyen-oprichters verkopen aandelen voor €309 miljoen

Amsterdam - Adyen-oprichters en bestuursleden Pieter van der Does en Arnout Schuijff hebben de verkoop van in totaal 497.041 aandelen in de betalingsverwerker afgerond. De topman en technisch eindverantwoordelijke stootten daarmee 15 procent van hun belang in het bedrijf af, voor een bruto-opbrengst van 309 miljoen euro.