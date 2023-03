Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter: ’ANWB mag niet aan koppelverkoop doen’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Wie met pech langs de weg de Wegenwacht belt, mag niet verplicht worden om ter plekke een verzekering voor een jaar af te sluiten Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De rechtbank in Amsterdam zet definitief een streep door illegale koppelverkoop door de ANWB. Wie met pech langs de weg de Wegenwacht belt, mag niet verplicht worden om ter plekke een verzekering voor een jaar af te sluiten. Dat was ook al de strekking van een tussenvonnis in een zaak die de ANWB zelf had aangespannen tegen een pechvogel die weigerde de verzekering te betalen.