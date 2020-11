CPB: volgend jaar 2,8% groei

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in de novemberraming die donderdagochtend is gepubliceerd. Volgend jaar groeit onze economie met 2,8%. Dat is wel op voorwaarde dat Nederland en andere Europese landen het coronavirus in de eerste helft van volgend jaar onder controle hebben.

Werkloosheid loopt op

Die groei blijft wel achter bij de krimp van ruim 4% in 2020. Bovendien groeit volgens het CBP volgend jaar niet alleen onze economie, maar gaat ook de werkloosheid stijgen tot boven de 6%. Vooral jongeren en mensen met een flexibel contract en zzp’ers zijn hier de dupe van.

De nieuwe CPB-cijfers zijn voor 2020 iets hoger, en voor 2021 juist iets lager, dan de cijfers die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. Dat komt omdat het herstel in het derde kwartaal beter was dan verwacht, maar ook door de tweede coronagolf die daarna losbarst.

Corona-scenario

Het CPB heeft ook een scenario doorgerekend waarbij het coronavirus volgend jaar nog niet onder de duim is. In dat geval blijven er nieuwe coronagolven uitbreken en zijn er te weinig vaccins of werken die niet goed genoeg. In dat geval krimpt de economie volgend jaar nog eens met bijna 1% en stijgt de werkloosheid tot meer dan 8% eind 2021.

Ook op de lange termijn laat het coornavirus sporen na in onze economie. In 2025 ligt het bruto binnenlands product 4% lager dan waar het CPB in maart van dit jaar rekening mee hield, toen er nog geen rekening werd gehouden met de corona-pandemie. De werkloosheid is in dat jaar gedaald tot 4,5%. Van 2022 tot 2025 ligt de economische groei op 1,5% per jaar.