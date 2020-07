Japanse hotelgroep ’Nederlandser’ geworden

Met de benoeming van Marcel van Aelst als voorzitter van Okura Nikko Hotel Management Company en de aanstelling van Harmen Dubbelaar als directeur van Hotel Okura Company wordt de Nederlandse inspraak in de internationale hotelketen versterkt. Van Aelst (72), die sinds 1970 met de Okura-groep verbonden is en bij de opening van de Nederlandse vestiging Hotel Okura Amsterdam betrokken was, bekleedt met zijn aanstelling de hoogste functie binnen de hotelgroep die ooit door een niet-Japanner is ingevuld. Ook internationaal gezien is zijn positie om als westerling dit bedrijvenconglomoraat te leiden uniek.

Harmen Dubbelaar

Ook Harmen Dubbelaar (61) heeft zijn sporen bij de Japanse onderneming ruimschoots verdiend. Na Hotel Okura Amsterdam in 2008 als plaatsvervangend directeur te hebben verlaten om zijn carrière internationaal voort te zetten binnen dezelfde hotelketen, is hij nu directeur van Okura Garden Hotel Shanghai en regionaal directeur in China. Met zijn toetreding tot de raad van directeuren van de Okura Company is hij de tweede Nederlander op een hoge positie binnen de keten.

Hotel Okura Company, opgericht in 1958, opende zijn vlaggenschip Hotel Okura Tokyo in 1962 als een eersteklas hotel dat al snel wereldwijde bekendheid vergaarde. Het sloot zijn deuren in augustus 2015 voor een miljard euro kostende renovatie en heropende vorig jaar september als The Okura Tokyo.