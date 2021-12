Kwestie van Centen Podcast met Martin Visser Gezocht: minister van Financiën met spilzucht

Miljarden voor klimaat, onderwijs, stikstof, defensie en woningbouw. De plannen van kabinet Rutte IV zijn ambitieus en risicovol, legt Martin Visser uit in de podcast Kwestie van Centen. Visser wordt naar eigen zeggen nogal cynisch van het akkoord: „De politiek probeert het vertrouwen van de kiezer terug te kopen. Ik ben benieuwd wat hier over twee jaar van terecht is gekomen.” De DFT-verslaggever analyseert met collega Herman Stam wat het regeerakkoord betekent voor de portemonnee van huizenbezitters, gepensioneerden, werkenden en zzp’ers. Ook de ‘bezuinigingen’ in de zorg komen aan bod, net als de nieuwe bestuurscultuur en de zoektocht naar een minister van Financiën met spendeerzucht.