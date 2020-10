Pharming krijgt weesgeneesmiddelenstatus voor medicijn leniolisib

Met de weesgeneesmiddelenstatus krijgt een bedrijf een aantal voordelen, zoals marktexclusiviteit in de EU gedurende tien jaar na goedkeuring. Voor APDS is momenteel nog geen goedgekeurde behandeling beschikbaar. Het medicijn van Pharming doorloopt momenteel een fase II/III-registratie-studie. Bij goedkeuring zal het medicijn naar verwachting in de tweede helft van 2022 op de markt komen.

Aan leniolisib werd al in januari 2018 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de weesgeneesmiddelenstatus toegekend. Topman Sijmen de Vries zegt zeer verheugd te zijn dat leniolisib nu ook in Brussel de status van weesgeneesmiddel heeft gekregen. Hij spreekt van een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het medicijn.