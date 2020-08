Column: Helpt meer geld pompen in de economie?

Misschien kent u de formule wel: M x V = P x T. Ruim honderd jaar geleden uitgedacht door econoom Irving Fisher. Vaste middelbareschoolstof. De formule is zeer actueel nu de monetaire stimulus ongekend is en de economische krimp groter dan ooit: in het afgelopen kwartaal kromp de eurozone 12%. De Amerikaanse economie: -9,5%.