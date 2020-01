Amazon knalt op beurs na megawinst

Zowel de winst als de omzet kwam ver boven de consensus in de markt uit bij het concern dat in Nederland de aanval heeft geopend op bol.com, Wehkamp en Coolblue.

Amazon boekte een winst per aandeel van $6,47 per aandeel, terwijl analisten die het concern, dat ook over een grote en profijtelijke datacenter- en clouddivisie (Amazon Web Services) beschikt, becijferden dat die winst net $4 per aandeel kon worden.

Over het vierde kwartaal zorgde Amazon voor een omzet van $87,44 miljard, de markt van analisten rekende op $86 miljard.

Amazon bereikte voor zijn Prime-bezorgdienst met allerlei kortingen nu 150 miljoen betalende leden, na een snelle stijging met 30 miljoen, zo meldt het donderdagavond.

Door de koersstijging met 9,9% ging het bedrijf Amazon gebaseerd naar marktwaarde door de grens van $1000 miljard heen. Amazon Web Services vertoonde een, vertraagde, groei van 34% afgelopen kwartaal, vergeleken op jaarbasis.

De verkopen in zijn winkels groeiden met 0,9% tot $4,36 miljard.