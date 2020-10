Minder bierverkoop, maar Heineken pils boert goed

De uitgaven voor medewerkers op het Nederlandse hoofdkantoor Heineken en regionale kantoren in onder meer Singapore en Miami moeten met ongeveer 20% omlaag. „In totaal werken op die kantoren 1700 werknemers van de in totaal 85.000 wereldwijd”, zegt een woordvoerder.

Heineken belooft de reorganisatie in goed overleg met de bonden uit te voeren. De vakbonden gaan uit van een paar honderd ontslagen.

Pas in het eerste kwartaal van 2021 wordt de reorganisatie doorgevoerd. Heineken heeft namelijk beloofd dat er in 2020 geen banen geschrapt zouden worden vanwege de coronacrisis. Hoeveel arbeidsplaatsen het kost en in welke landen er wordt gesneden, is dan ook nog niet te zeggen en ligt aan de omstandigheden die begin volgend jaar gelden, laat Heineken in een verklaring weten. „Het is wel zo dat een meerderheid van die 1700 mensen in Nederland werkt”, aldus de zegsman.

In de eerste negen maanden van dit jaar verkocht Heineken aanzienlijk minder bier dan een jaar eerder, doordat wereldwijd bars en restaurants werden gesloten wegens de coronapandemie. Opvallend daarbij is dat het merk Heineken juist wel een flinke groei doormaakt tijdens corona.

Meer bier in supermarkt verkocht

Er werd 7,1% meer bier van het Heineken-merk verkocht afgelopen kwartaal. In 25 landen, waaronder Brazilië, China, de Verenigde Staten en Polen, groeide de verkoop van Heineken-bier zelfs met dubbele cijfers. Over de eerste negen maanden van het jaar steeg de verkoop van Heineken met 1%.

„Een echt wereldwijde trend van bierconsumptie tijdens corona is niet te geven, behalve dan dat er door de sluiting van de horeca veel meer bier in de supermarkt wordt verkocht”, aldus de woordvoerder. „Voor de rest is het echt per land verschillend. In Nederland zien we bijvoorbeeld een stijging van de verkoop van het Affligem, een speciaalbiermerk van Heineken, via de supermarkt.”

Ondanks de verkoopgroei van het merk Heineken, zag de bierbrouwer wereldwijd de verkoop in het derde kwartaal dalen. Het volume lag met 165,4 miljoen hectoliter in de eerste negen maanden met 8,3% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In de zomermaanden verbeterden de resultaten dankzij versoepelingen van lockdowns.

Al met al heeft de impact van corona een krater geslagen in de winst van Heineken. Die is gedaald van €1,7 miljard over de eerste maanden van 2019 naar €369 miljoen in dezelfde periode dit jaar.

Heineken-topman Dolf van den Brink is pessimistisch over de rest van het jaar. „We verwachten dat de aanhoudende uitbraken van Covid-19, naast de toenemende druk van een recessie, een grote impact zullen hebben op veel van onze markten.”

Carslberg ziet verkoop stijgen

Dat de resultaten afhangen van de regio waar het biermerk het meest actief is, blijkt uit de resultaten van Heineken-rivaal Carlsberg. Die zag zijn bierverkoop in het derde kwartaal juist met 2% stijgen. De Deense reus profiteert erg van zijn sterke aanwezigheid in China en Rusland en heeft zijn financiële verwachtingen voor de rest van het jaar zelfs weer naar boven bijgesteld.

Waar de eigenaar van onder meer het biermerkt Grimbergen eerst nog uitging van een daling van de operationele winst van 9%, is dat nu 5% over heel 2020. Volgens topman Cees ’t Hart van Carlsberg kan die aanpassing van financiële verwachting naast de meevallende bierverkoop ook omdat het bedrijf al behoorlijk gesneden heeft in de kosten. De Nederlandse ceo in Deense dienst is nog steeds bezorgd over het vervolg van de coronacrisis. „Daarom blijven we onze organisatie, processen en structuren aanpassen aan een nieuwe marktrealiteit.”

Donderdag komt de Belgische biergigant AB Inbev, van onder meer de merken Corona, Jupiler, Budweiser en Beck’s met kwartaalcijfers. Aandeelhouders zetten in aanloop naar de presentatie hiervan het aandeel halverwege de dag al 3% in de min. Voor AB Inbev is de Amerikaanse markt erg belangrijk. Daar heeft Heineken zijn verkoopvolume met ruim 9% zien dalen tot oktober dit jaar.