Premium Het beste van De Telegraaf

Vertrokken registeraccountant Eeftink: ’Wantrouwen slecht uitgangspunt’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Egbert Eeftink ziet veel bestuurders in de kramp zitten. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Egbert Eeftink heeft KPMG Nederland verlaten na een carrière van 36 jaar. De registeraccountant (60) kwam in het bestuur van het accountantskantoor om rust te brengen na schandalen rondom de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Hij schreef een boek over regeldruk, transparantie en de kramp daarover in bestuurskamers.