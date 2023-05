ACM verbiedt overname Amsterdamse afvalverwerker AEB

„Vooral gemeenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zouden na het samengaan van deze bedrijven meer moeten gaan betalen”, zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Hij legt uit dat er in het westen van het land onvoldoende alternatieven zijn voor AEB en AVR. „En het kost meer geld om het huisvuil naar verder weg gelegen afvalverwerkers te vervoeren. De combinatie AVR/AEB zou daarom de prijzen voor de verwerking van huisvuil kunnen verhogen. Voor mensen in die gemeenten stijgt dan de afvalstoffenheffing.”

AVR bracht eerder een bod van 450 miljoen euro uit op de Amsterdamse branchegenoot, die een roerige periode kende. In 2019 kwam het bedrijf door onder meer achterstallig onderhoud en intern geharrewar zodanig in het nauw, dat vier van de zes verbrandingsovens moesten worden stilgelegd en er een stuwmeer ontstond aan afval vanuit Amsterdam, maar ook andere delen van het land. De gemeente sprong meermalen financieel bij om AEB overeind te houden en besloot uiteindelijk het bedrijf te koop te zetten.

De Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig betreurt het oordeel van de concurrentiewaakhond. „Dit is natuurlijk ook voor AEB en haar medewerkers heel vervelend. Als uitkomst en omdat nu weer onzeker is wat de toekomst voor AEB is”, schrijf hij in een brief aan de gemeenteraad van de hoofdstad. Volgens Van Dantzig is de gemeente het niet met de redenatie van de ACM eens. Maar hoewel er technisch nog een mogelijkheid bestaat voor AVR om in beroep te gaan zou dat beroep er niet voor zorgen dat het besluit van de ACM wordt opgeschort. De deal gaat daarom definitief niet door, aldus de wethouder.

Bekijk ook: BlueAlp groeit pijlsnel met technologie die van afvalplastics hoogwaardige olie maakt

Van Dantzig wil nu binnen enkele weken een nieuw besluit nemen over de toekomst van de afvalverwerker. „Door het besluit van de ACM ligt opnieuw de keuze voor of de gemeente AEB wil behouden of alsnog wil verkopen”, verklaart hij. Daarbij wijst hij er ook op dat de Amsterdammer er niks van merkt. AEB blijft volgens hem op dezelfde manier afval verwerken als voorheen. Ook verandert er niets aan de warmtelevering door het bedrijf aan Westpoort Warmte.