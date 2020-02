Fiscus stopt zonder waarschuwing voorlopige teruggave

Dat meldt RTL Nieuws. Het aantal mensen bij wie nu de teruggave is stopgezet, ligt aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren.

Het schrappen van de voorlopige teruggave heeft te maken met een aanpassing van de zogenoemde selectieregels. Op basis daarvan bepaalt de fiscus welke aangiften mogelijk risicovol zijn en zet dan de voorlopige teruggave stop. Normaal gesproken wordt de voorlopige teruggave van jaar op jaar automatisch voortgezet.

Integriteitsschendingen

Vandaag is trouwens eveneens in het nieuws dat van de rijksambtenaren die wegens integriteitsschendingen de laan uit worden gestuurd, een onevenredig groot aantal bij de Belastingdienst werkt. Ongeveer een kwart van alle rijksambtenaren werkt bij de fiscus, maar in 2018 nam de dienst bijna de helft van alle strafontslagen bij de rijksdienst voor haar rekening, meldt het FD. Deze constatering is koren op de molen van de vakbonden, die vinden dat de Belastingdienst te snel een straf oplegt als medewerkers een fout maken.

In 2018 kregen 71 ambtenaren bij de Rijksoverheid strafontslag opgelegd. Dat is de zwaarste arbeidsrechtelijke sanctie die de overheid kent. Het recht op een uitkering vervalt. Uit een opgave van het ministerie van Financiën, dat verantwoordelijk is voor de Belastingdienst, blijkt dat 31 van de strafontslagen in 2018 bij de fiscus zijn gevallen.