'Vlak begin voor AEX'

Wall Street kent woensdag een halve handelsdag. In verband met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag gaan de beurzen daar nu eerder dicht en op donderdag 4 juli blijven de Amerikaanse financiële markten de hele dag gesloten.

Beleggers verwerken daarnaast het nieuws dat Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarschijnlijk de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt. Ze kan de eerste vrouw worden als hoogste baas bij de ECB. De huidige ECB-president Mario Draghi treedt eind oktober af. De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee kandidaten genomineerd voor bestuurszetels bij de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Het gaat om Judy Shelton en Christopher Waller. Beide kandidaten zouden voorstander zijn van een renteverlaging door de Fed.

Fagron

Op het Damrak staat Fagron in de schijnwerpers. Aandeelhouders Waterland Private Equity en Baltisse van Fagron hebben 7,2 miljoen aandelen van de toeleverancier aan apotheken verkocht voor 16,20 euro per aandeel. De stukken werden aangeboden aan institutionele beleggers binnen en buiten België en ook in de Verenigde Staten. Het gaat om ongeveer 10 procent van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een raamcontract gesloten met spoorwegbeheerder ProRail voor de modernisering van het spooremplacement in Amersfoort. Het contract heeft een looptijd van vier jaar en kan met nog eens vier jaar worden verlengd. Financiële details werden niet verstrekt.

Beurzen dinsdag

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield noteert ex dividend. Dit betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de voorafgaande periode.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend licht hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 570,06 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 802,71 punten. Frankfurt ging licht omhoog, Parijs won 0,2 procent en Londen kreeg er 0,8 procent bij. Ook Wall Street ging licht omhoog. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de plus op 26.786,68 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1301 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 56,39 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 62,55 dollar per vat.