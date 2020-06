’Medicijnreus wil fusie met biotechnoloog’

Gilead heeft echter geen interesse getoond op de toenadering van AstraZeneca, aldus de ingewijden van Bloomberg. AstraZeneca zou vorige maand contact hebben gezocht met Gilead over een mogelijk samengaan. De beurswaarde van AstraZeneca bedraagt circa 140 miljard dollar en die van Gilead ligt op ongeveer 96 miljard dollar. Beide bedrijven gaven geen commentaar op de berichtgeving door Bloomberg.

AstraZeneca houdt zich bezig met medicatie tegen onder meer kanker en hart- en vaataandoeningen en is samen met onderzoekers van de Universiteit van Oxford bezig met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Gilead werkt momenteel aan het coronamedicijn remdesivir. Daarnaast is Gilead samenwerkingspartner van het in Amsterdam genoteerde biotechnologiebedrijf Galapagos.