Beursblog: AEX in achteruit met hekkensluiter Besi; Adyen aan kop

Sinds 2012 wordt de verkiezing MVO van het Jaar georganiseerd. Met deze verkiezing worden de inspanningen en resultaten van MVO-Managers in Nederland in het zonnetje gezet. Winnaar van 2022 is Marije Klomp, Programmadirecteur duurzaamheid, van de Radboud Universiteit. Zij werd vanochtend met een delegatie verwelkomd voor een traditionele Gongceremonie door Pepijn Paanen, Head of Legal and Regulatory Affairs van Euronext Amsterdam.

