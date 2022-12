Beursblog: inflatiezorgen drukken sentiment op het Damrak

Door Johan Wiering

De AEX gaat de nieuwe handelsweek waarschijnlijk lager van start, volgend op de verliezen in de VS vrijdagavond. Beleggers zijn zich weer wat meer zorgen over de inflatie gaan maken en bouwen in aanloop naar de rentevergadering door de Europese en Amerikaanse centrale bank hun posities wat af.