Gasverbruik bij consument daalt fors, voorraden liggen hoger

De invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) was bijna 50 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. Ook waren de gasvoorraden in juni volgens het CBS goed gevuld.

In de eerste zes maanden van het jaar werd 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt. Bij huishoudens daalde het gasverbruik met 13 procent. Ook de industriële grootverbruikers verbruikten 13 procent minder gas. Die daling is vooral het gevolg van het lagere gasverbruik van de chemische industrie. De papierindustrie verbruikte eveneens flink minder gas.

In totaal werd in de eerste helft van 2023 29,4 miljard kubieke meter aardgas ingevoerd en 19,6 miljard kubieke meter uitgevoerd. Daarmee was de totale invoer 2 procent hoger vergeleken met het eerste halfjaar van 2022. De totale uitvoer steeg met 10 procent. Dat komt vooral doordat er meer aardgas werd uitgevoerd naar Duitsland.

Ingevoerde LNG

Lng was in de eerste helft van 2023 goed voor 42 procent van het geïmporteerde aardgas. Het ingevoerde lng komt voornamelijk uit de Verenigde Staten, Rusland en Noorwegen. Het aandeel lng afkomstig uit de VS was ongeveer 63 procent van de totale lng-import. Daarmee komt ongeveer een kwart van de totale gasinvoer uit de VS. De invoer van lng uit Rusland was 58 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste jaarhelft kwam ongeveer 8 procent van het ingevoerde lng uit Rusland.

De winning van aardgas, zowel op land als op zee, blijft verder afnemen. De winning op zee was 19 procent lager. In de eerste jaarhelft werd op land 38 procent minder gas gewonnen dan een jaar eerder. De gaswinning in Groningen wordt momenteel afgebouwd. Vanaf 1 oktober stopt die helemaal, besloot de nu demissionaire staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) een paar maanden geleden.

De gasvoorraden waren in de eerste zes maanden van 2023 hoger dan in de afgelopen vier jaar. Dat kwam mede door het instellen van een gewenste vulgraad en het lage gasverbruik. In juni waren de voorraden voor 78 procent gevuld. Dat is meer dan het nagestreefde niveau voor de tijd van het jaar.