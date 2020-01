’Plastic-taks moet Brexit-gat in EU-begroting dichten’

Plastic afval in de buurt van Napels. De Europese Unie wil hier voor tientallen miljarden belasting op heffen. Ⓒ EPA

Amsterdam - De Europese Unie wil een belasting op plastic afval invoeren, om het gat in de begroting te dichten dat ontstaat door de Brexit. De maatregel moet in de Brusselse meerjarenbegroting van 2021-2028 belanden, schrijft de Financial Times.