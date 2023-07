Wereldwijde WhatsApp-storing verholpen

Rond 21.38 uur kwamen de eerste meldingen binnen. Berichten kwamen niet meer binnen, meldden Twitteraars over de hele wereld.

Ook bij KPN is een storing. Daardoor zou alleen NPO 1, 2 en 3 te zien zijn. Het telecombedrijf zegt op Twitter dat op dit moment „je helaas storing kunt ondervinden met Interactieve TV (Beperkte Modus) en de I-TV app. We onderzoeken de oorzaak en werken hard aan een oplossing.”

Een woordvoerder van KPN zegt dat het geen landelijke storing is, maar dat het probleem speelt in meerdere regio’s. Hij kon niet zeggen welke dat zijn. Ook details over de oorzaak van de storing zijn niet bekend. Het is ook niet bekend hoe lang de storing gaat duren, aldus de woordvoerder. „We werken er met man en macht aan.”