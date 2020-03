CPB-baas: grote zorgen over lamleggen economie door coronacrisis

Pieter Hasekamp volgde in maart Laura van Geest op als directeur van het Centraal Planbureau en zit meteen in het oog van een economische storm. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Het is ’vrijwel onvermijdelijk’ dat onze economie door de coronacrisis in een recessie raakt. Pieter Hasekamp, de kersverse directeur van het Centraal Planbureau (CPB), is ’zeer bezorgd’ over de gevolgen van de virusuitbraak die de economie nu helemaal lamlegt.