ECB houdt rente langer laag

De ECB had eerder gezegd dat de rente zeker tot en met eind dit jaar op het huidige niveau zou blijven. De ECB liet de beleidsrente onveranderd op 0%. De depositorente, de rente waartegen banken hun overtollige geld in Frankfurt kunnen stallen, bleef staan op -0,4%.

Het belangrijkste nieuws dat de ECB bekendmaakte, ging over de nieuwe ronde aan bankensteun, de zogeheten TLTRO’s. Banken kunnen vanaf september in Frankfurt aankloppen voor goedkope leningen, de rente daarop is 10 basispunten (0,1%) boven de refirente. Dat rentetarief staat momenteel op 0%. Als de ECB de refirente verhoogt, gaat de rente op de bankleningen ook omhoog.

Banken die al heel veel kredieten hebben uitstaan, kunnen zelfs tegen een nog lager tarief bij de ECB aankloppen. De ondergrens ligt tien basispunten boven de depositorente, die momenteel op -0,04% staat.

Vooraf was al verwacht dat de ECB met meer details over de bankensteun zou komen. Die is bedoeld om banken aan te moedigen om leningen te verstrekken, zodat daarmee investeringen gedaan kunnen worden. Dat moet de groei in de eurozone aanwakkeren.

Vanmiddag om half drie zal ECB-president Draghi een toelichting geven op het rentebesluit. De aandacht van beleggers zal vooral uitgaan naar mogelijke aanvullende details van de ECB over de eerder aangekondigde nieuwe ronde aan goedkope leningen voor Europese banken.

Verder gaat de belangstelling uit naar de projecties van de ECB over de economische groei en de inflatie in de eurozone.

