Wolters Kluwer handhaaft doelen ondanks tegenwind

Over de hele linie heeft Wolters Kluwer de omzet, tegen constante valutakoersen en exclusief overnames, in de afgelopen drie kwartalen met 6% zien toenemen. Bij de halfjaarcijfers was er nog sprake van een groei van 7%. Tegen schommelende valutakoersen kwam er dankzij de sterke dollar een omzettoename van 15% uit de bus. De stijging van de operationele winst liep licht terug naar 6%.

Volgens ceo Nancy McKinstry komt de groeivertraging door de verslechterende economische omstandigheden en door de vergelijking met sterke kwartalen in 2021. Zij benadrukt dat de producten van Wolters Kluwer waarvoor klanten als artsen, bankiers, fiscalisten en juristen langlopende abonnementen hebben, het juist goed blijven doen. „Wij blijven volop investeren in productinnovatie en in onze getalenteerde werknemers.”

Het hoofdkantoor van Wolters Kluwer in Alphen aan den Rijn. Ⓒ ANP/HH

Inkoop aandelen

Wolters Kluwer koopt dit jaar voor €1 miljard aan aandelen in. Het concern uit Alphen aan den Rijn heeft woensdagochtend aangekondigd in de eerste twee maanden van 2023 voor nog eens maximaal €100 miljoen aan eigen aandelen te gaan inslaan.

Ceo McKinstry laat de financiële doelen ongewijzigd voor heel 2022. Die gaan er onder meer vanuit dat de aangepaste winst per aandeel met 5% tot 9% gaat stijgen. De onderneming meldt wel dit jaar mogelijk een valutaverlies van circa €30 miljoen te moeten nemen vanwege de sterke dollar.

Op de Amsterdamse beurs daalde het aandeel Wolters Kluwer dinsdag ruim 5%. De informatieleverancier had last van tegenvallende kwartaalresultaten van branchegenoot Thomson Reuters. De beurskoers van Wolters Kluwer staat woensdagochtend vlak na opening bijna 1% hoger.