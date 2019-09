Onzekerheid raakt Thomas Cook

Aantallen of percentages over de impact van de ’wat-als-discussie’ wilde ze desgevraagd niet geven. Met de discussie doelt de zegsvrouw op het al dan niet slagen van het financiële reddingsplan waarover momenteel wordt gesproken. „Hoe meer mensen erover praten, hoe meer mensen ongerust worden. Iedereen neemt dat dan maar over.”

Het Chinese conglomeraat Fosun en een groep schuldeisers zijn van plan samen honderden miljoenen in het bedrijf te steken. Thomas Cook rekent nog altijd op witte rook begin oktober, maar verschillende partijen zouden zich tegen het reddingsplan verzetten. De discussie over de deal bevindt zich volgens het bedrijf momenteel in een „afrondende fase.”

Thomas Cook Nederland is onder meer aangesloten bij garantiefonds SGR en branchevereniging ANVR. Mocht de organisatie onverhoopt failliet gaan, dan worden geboekte reizen gewoon uitgevoerd of terugbetaald. Ook eventueel ’gestrande’ reizigers worden dan kosteloos teruggehaald.

Bij Thomas Cook Nederland zijn ruim 200 medewerkers actief. De Nederlandse tak is goed voor zo’n 750.000 klanten. Wereldwijd heeft de onderneming circa 22.000 medewerkers in dienst. De organisatie opereert vanuit zestien landen. Jaarlijks verzorgt Thomas Cook de vakanties van circa 19 miljoen mensen.