Halsema bij kerkdienst om vrede in Oekraïne

Door Pieter Klein Beernink

Burgemeester Halsema en deken Eric Fennis met consuls Mahmut Burak (l.) en Emiel de Sévrèn Jacquet (r.) Ⓒ Foto De Telegraaf

Deze vrijdag is het een jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kwam het memoreren in de Nicolaasbasiliek waar werd gebeden om vrede en stekte. „Voor zoveel mensen in Oekraïne, Turkije en Syrië is op de avond de nacht gevolgd, een nacht vol diep verdriet, en daar lijkt geen einde aan te komen”, benoemde zij ook de slachtoffers van de aardbeving.