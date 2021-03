Tesla stopt autobouw in Tilburg, 96 mensen op straat

Dat het in elkaar zetten van de Model S en X uit Tilburg verdwijnt heeft te maken met een aanpassing die Tesla aan deze auto’s heeft gedaan. Zij krijgen een heel nieuw interieur, waardoor het technisch niet meer aantrekkelijk is om de auto in Nederland te bouwen.

Wanneer de mensen op straat komen te staan, is nog niet duidelijk. De autobouwer en de bonden kunnen het nog niet eens worden over een financiële regeling. „Tesla wil de maatregel per 1 april invoeren”, zegt Peter Reniers van FNV Metaal. „Maar dat gaat niet meer lukken. Het overleg met Tesla loopt uiters stroef, want zij willen hier echt op een angelsaksische manier vanaf komen, dus echt het minimum van het minimum.”

Ontslagregeling

De bonden willen juist een royaler ontslagregeling. De Tesla-fabriek in Noord-Brabant bestaat pas acht jaar. Daarnaast is het personeel relatief jong. Reniers: „De gemiddelde leeftijd ligt dichter tegen de veertig dan tegen de vijftig. En omdat die fabriek nog maar zo kort bestaat, hebben de mensen ook heel weinig dienstjaren. Dan blijft er al met al nog maar weinig over.”

Wel wil Tesla zoveel mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen. De afdeling personeelszaken van de elektrische autofabriek heeft Brabanders benadert om in de nieuwe fabriek in Berlijn te gaan werken. De productie in de Duitse hoofdstad begint mogelijk in de loop van de zomer al.

Bekijk ook: Tesla bouwt grote autofabriek in Duitsland

Verhuizen naar Berlijn

„Slechts een handje vol mensen is geïnteresseerd”, zegt Reniers. „Als je hier een gezin en een leven hebt, verhuis je niet zomaar naar Duitsland. Daarnaast is het nog maar de vraag of je er beter van wordt, als je kijkt wat de salarissen zijn die Tesla in Duitsland gaat betalen.”

Overigens betekent het sluiten van de assemblage niet dat Tesla helemaal verdwijnt uit Tilburg. Het bedrijf van de excentrieke zakenman Elon Musk heeft daar ook nog een spuiterij en een servicestation. Die blijven daar nog.