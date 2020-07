Unilever boekt meer winst, splitst theedivisie deels af

,,De prestaties tijdens de eerste helft van dit jaar hebben de ware kracht van Unilever aangetoond”, zegt topman Alan Jope. ,,We hebben de veerkracht van het bedrijf aangetoond, onder meer als het gaat om onze financiële positie, en we zijn wendbaarder in onze reactie op ongekende schommelingen in de vraag.”

Unilever gaat het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, afsplitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn thee-activiteiten in India en Indonesië en zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee.

Unilever heeft onlangs zijn Brits-Nederlandse structuur opgegeven en wordt volledig Brits. Dat moet het bedrijf meer flexibiliteit bieden. Jope verzekerde destijds dat er in ons land geen banen verdwijnen. Voor de Nederlandse vestigingen van Unilever, goed voor circa 2500 werknemers, is vooral de divisie voor levensmiddelen en snacks van groot belang.