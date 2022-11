CZ-topman: het lukt niet om wachtlijsten weg te werken

Hoewel zorgverzekeraars een zorgplicht hebben, lukt het niet om de wachtlijsten in de zorg weg te werken. De grenzen van het zorgsysteem zijn bereikt, waarschuwt De Groot.

„Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is.”

CZ is met 3,7 miljoen verzekerden de op twee na grootste zorgverzekeraar van Nederland. De verzekeraar maakt vandaag bekend dat het de premie van zijn meest gekozen basisverzekering in januari naar 138,25 euro verhoogt. Dat is een stijging van 3,75 euro per maand.

De zorgpremie van CZ is een goede indicatie voor de zorgpremies van andere zorgverzekeraars die uiterlijk zaterdag hun premie voor 2023 bekendmaken.