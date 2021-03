Gevallen Greensill kan salaris ontslagen personeel niet betalen

Het kredietbedrijf van de voormalige Australische suikerrietboer Lex Greensill wordt daarnaast volgens de Britse krant The Guardian geconfronteerd met een nieuwe claim van Duitse banken ter waarde van €2 miljard.

Ontslagvergoeding

Maandag werden 35 van de 38 personeelsleden van het Britse kantoor van de Greensill-groep al ontslagen. Hun ontslagvergoeding is onzeker.

Het factoreringsbedrijf, dat uitstaande bedrijfsschulden bundelde als obligaties die als pakketten werden afgenomen door onder meer Credit Suisse, verkeert in grote financiële problemen.

Direct geld

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Ondernemers dragen daarbij hun facturatie en het debiteurenrisico over aan Greensill, dat in ruil voor een vergoeding aan die ondernemer direct geld geeft. Greensill zette het bedrijf op als reactie op de soms zeer lange wachttijden voor ondernemers.

Greensills factoring-activiteiten verwerkten in 2019 ruim €140 miljard aan financiering voor naar eigen zeggen meer dan tien miljoen klanten. Daarvan gingen er in korte tijd enkele failliet, terwijl Greensill zelf zonder kredietverzekering kwam te zitten.

Vermogende Nederlanders

De affaire raakt ook vermogende Nederlanders. De Zwitserse zakenbank Credit Suisse heeft in Nederland aan Greensill gelieerde beleggingsproducten verkocht aan deze particulieren.

De aangestelde curator bij Greensill, Grant Thornton, probeert de financiën van het imperium van Lex Greensill af te handelen en alle verplichtingen te voldoen. Het bureau zegt de ontslagen werknemers bij het indienen van een claim te helpen.

Zij kunnen aanspraak doen op een overheidsregeling die ervoor bedoeld is te betalen als bedrijven instorten zonder salarissen en andere verplichtingen aan werknemers te hebben vergoed.

Imperium

Grant Thornton kamt nu het Greensill-imperium uit, dat door zijn ineenstorting en financiële vertakkingen tienduizenden banen op het spel heeft gezet.

Het verstrekte voor honderden miljoenen aan kredieten aan onder meer de staalondernemer Gupta. Volgens de Britse Guardian verkeert daardoor nu de Whyalla-staalfabriek in problemen.

Duits drama

Duitse overheden hadden grote bedragen bij Greensill Bank gestald, die juridisch los staat van moederbedrijf Greensill Capital, in een poging de negatieve marktrente te ontlopen. Het faillissement van dit onderdeel in Duitsland is aangevraagd door de toezichthouder. Greensill Bank vormt het volgende miljardenschandaal, na de val door fraude van betalingsbedrijf Wirecard.

Via het garantiestelsel in Duitsland zullen banken, waaronder de ING-dochter DiBa, gedupeerde spaarders voor in totaal €3 miljard moeten compenseren via het Duitse depositogarantiestelsel.

Onzeker is volgens Grant Thornton of ook de Duitse overheden die er geld gestald hadden gecompenseerd kunnen worden.