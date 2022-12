Premium Het beste van De Telegraaf

Bruine kroeg rustpunt op fonkelende Masters Expo in Amsterdamse RAI Stan Huygens Café opent weer!

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Zangeres Meike van der Veer kwam vorig jaar de stemming verhogen, aan de vleugel in het Stan Huygens Café. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Je zou denken, dat met het slechte economisch weer in het vooruitzicht de behoefte aan luxe minder is dan voorheen. Maar de ervaring van Yves Gijrath, organisator van de Masters Expo is anders. Morgen (donderdag) gaat de beurs in de Amsterdamse Rai weer van start, compleet met het Stan Huygens Café van waaruit we alles mooi van dichtbij kunnen bekijken.