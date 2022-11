Premium Het beste van De Telegraaf

Column: waarom een verdubbeling van uw loon een goed idee is

Door Edin Mujagić

Henry Ford (r.) noemde een loonsverdubbeling ’de beste kostenbesparing ooit’. Ⓒ ANP/HH

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte deze week bekend dat de arbeidsproductiviteit in Nederland in het tweede kwartaal lager was dan in het eerste kwartaal. Wanneer het CBS iets meldt over economische groei of inflatie, krijgt dat heel veel aandacht in het land. Arbeidsproductiviteit niet en dat is zeer onterecht. Zowel die groei als inflatie hangen daar namelijk van af.