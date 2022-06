Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe evolutie van het internet staat op stapel

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Na de dominantie van browser en social media staan we aan de vooravond van een nieuwe evolutie van het internet. Met web 3.0 zijn we op weg naar de metaverse. Maar wat is het eigenlijk en wat kunnen we ermee? Leven we straks in de Matrix? Een antwoord op die vragen is niet eenvoudig, zo bleek afgelopen week tijdens het Metaverse festival in Amsterdam.