Beursblog: Dow sluit 700 punten hoger, AEX wint op sterk banenrapport VS

Door Theo Besteman

Wall Street is vrijdagavond met forse winst de handel uit gegaan. De Dow Jones sloot 700 punten hoger. Techaandelen waren wederom geliefd. Een gunstig Amerikaans banenrapport gaf beleggers optimisme bij zicht op een akkoord over het schuldenplafond in de VS. De AEX was eerder met stevige winst gesloten. Beleggers rekenen erop dat een Amerikaanse recessie minder waarschijnlijk wordt.