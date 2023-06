Beursblog: fraai slot AEX na sterk banenrapport

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Vandaag werd het team van IBS Capital verwelkomd op Beursplein 5 om het 35-jarig bestaan van IBS Capital te vieren. Ter gelegenheid hiervan luidde Ellen Zwarter, Senior Relatiemanager, de Gong. De groep is verwelkomd door Henry Glabbeek , Bestuurssecretaris van Euronext Amsterdam. Ⓒ Foto Euronext Amsterdam AEX 764.92 1.13 %

De AEX is vrijdag met een prachtige winst gesloten. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende banengroei in de VS, omdat een recessie hierdoor minder waarschijnlijk wordt.