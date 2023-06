Beursblog: Wall Street wint na sterk banenrapport

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Vandaag werd het team van IBS Capital verwelkomd op Beursplein 5 om het 35-jarig bestaan van IBS Capital te vieren. Ter gelegenheid hiervan luidde Ellen Zwarter, Senior Relatiemanager, de Gong. De groep is verwelkomd door Henry Glabbeek , Bestuurssecretaris van Euronext Amsterdam. Ⓒ Foto Euronext Amsterdam AEX 765.77 1.25 %

De Amerikaanse beurzen zijn bij opening verder gestegen. Beleggers reageren positief op de meevallende banengroei in de VS, omdat de recessievrees hierdoor verder afneemt. De stemming op het Damrak zit er ook goed in.