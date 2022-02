Besi profiteert van vraag naar chips voor auto’s en computers

Wel had het bedrijf wat last van overstromingen bij een fabriek in Maleisië waardoor bepaalde leveringen later de deur uit gingen. Ook de nieuwe opdrachten kwamen hoger uit dan Besi zelf had voorspeld.

Besi, dat apparatuur maakt waarmee chips worden geassembleerd, doet al langer goede zaken. De wereldwijd sterke vraag naar computerchips zorgt ook bij toeleverende bedrijven voor sterke resultaten. In het vierde kwartaal zette de onderneming uit Duiven €171,7 miljoen om tegen €109,7 miljoen een jaar eerder. De winst kwam uit op €67,1 miljoen. Dat was eind 2020 nog €44,6 miljoen.

’Ook Besi begint zich in de ogen van bepaalde analisten te ontwikkelen tot een van de sterren van de chipindustrie. Bank of America merkte in recent rapport op dat het bedrijf van Richard Blickman naar een marktaandeel van 85% kan groeien en o ‘de ASML’ kan worden van de ‘hybrid bonding’, het hoekje van het chipproductieproces, waarin Besi actief is. Ook daar gaat wel eens wat mis, gezien de schade door regenval bij een van zijn productielokaties in Maleisië, maar de ordergroei was hoger dan experts hadden voorzien.’

Over heel 2021 lag de omzet op €749,3 miljoen, een toename op jaarbasis van haast driekwart. De nettowinst verdubbelde in die periode ruim van €132,3 miljoen naar €282,4 miljoen, onder meer doordat er flink meer mobiele telefoons werden verkocht door de overgang naar 5G.

De problemen in de chipsector met leveringen zijn nog niet voorbij, verwacht Besi. Voor het lopende kwartaal wijst het bedrijf erop dat verstoringen in de leveringsketen bij Besi en zijn klanten een rol blijft spelen. Het bedrijf denkt tegelijk dat de vraag hoog blijft en heeft nog voor €327 miljoen aan opdrachten in het orderboek staan. Dat bedrag zal verder groeien, meldt topman Richard Blickman.