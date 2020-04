’Helft banen fysiotherapeuten op spel’

Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten zoals fysiotherapeuten, kunnen financiële compensatie aanvragen voor hun misgelopen inkomsten via Zorgverzekeraars Nederland, de brancheorganisatie van zorgverzekeraars.

WVF zegt echter vernomen te hebben dat Zorgverzekeraars Nederland de deadline van 1 mei voor deze zogeheten continuïteisbijdrage niet gaat halen, en dat het zelfs pas eind juni kan worden voordat fysiotherapeuten de vergoeding tegemoet kan zien.

Voor fysiotherapeuten is deze zogeheten continuïteitsbijdrage van levensbelang, omdat zij gedurende de coronacrisis hun praktijk weken dichthouden. „Met het uitstellen van de betaling hiervan ná 31 mei betekent dit voor 56% van de praktijken dat zij zich genoodzaakt zien ontslag voor hun personeel aan te vragen”, laat WVF op basis van een ledenenquête op zijn website weten.

"We zitten met smart te wachten"

De fysiotherapeuten zitten niet alleen in onzekerheid over het moment van uitbetaling, maar ook over het percentage van de steunbijdrage. „Via de continuïteitsregeling krijgen de fysiotherapeuten tussen de 60% en 85% van hun omzet vergoed. Het exacte percentage is echter nog niet bekend”, zegt Robert Versteegh van Fys’Optima, een samenwerkingsverband van 300 fysiotherapiepraktijken.

„We zitten daar met smart op te wachten. Fysiotherapeuten kunnen dan pas een afgewogen keuze maken tussen financiële compensatie via Zorgverzekeraars Nederland of een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling van de overheid.”

De tijd dringt, zegt Versteegh, want binnenkort moeten de salarissen over mei, inclusief vakantiegeld worden uitbetaald. Versteegh: „Het is hoog tijd dat er duidelijkheid komt en dat er niet langer met de fysiotherapeuten wordt gesold.”

Acute nood

Zorgverzekeraars Nederland meldt desgevraagd dat altijd is gemeld dat de continuïteitsbijdrage er in mei is. „Na 31 mei is echt uit de lucht gegrepen”, aldus de zegsman.

De verzekeraars stellen in een reactie ook dat ’de steun niet uitblijft’. „Voor fysiotherapeuten in acute financiële nood is een vooruitbetaling mogelijk.”

Dat voorschot was specifiek voor gecontracteerde fysiotherapeuten aan te vragen sinds 14 april, aldus ZN. Voor fysiotherapeuten zonder contract met een zorgverzekeraar kan dat sinds 22 april. „De inzet is om de vooruitbetaling binnen een week na aanvragen uit te keren”, aldus de woordvoerder.

„Wij begrijpen de zorgen van fysiotherapeuten en snappen goed dat er behoefte is aan meer details. We realiseren ons dat het voor zorgverleners moeilijke en uitdagende tijden zijn”, aldus de zegsman van Zorgverzekeraars Nederland. „Onze inspanningen zijn dan ook maximaal, komende week volgt meer informatie.”