’Helft banen fysiotherapeuten op spel door late steun’

Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten zoals fysiotherapeuten, kunnen financiële compensatie aanvragen voor hun misgelopen inkomsten via Zorgverzekeraars Nederland, de brancheorganisatie van zorgverzekeraars. WVF zegt echter vernomen te hebben dat Zorgverzekeraars Nederland de deadline van 1 mei voor deze zogeheten continuïteisbijdrage niet gaat halen en dat het zelfs pas ein juni kan worden voordat fysiotherapeuten de vergoeding tegemoet kan zien.

Voor fysiotherapeuten is deze zogeheten continuïteitsbijdrage van levensbelang, omdat zij gedurende de coronacrisis hun praktijk weken dichthouden. „Met het uitstellen van de betaling hiervan ná 31 mei betekent dit voor 56% van de praktijken dat zij zich genoodzaakt zien ontslag voor hun personeel aan te vragen”, laat WVF op basis van een ledenenquête op zijn website weten.

Acute nood

Zorgverzekeraars Nederland laat in een reactie op sociale media weten dat ’de steun niet uitblijft’. „Voor fysiotherapeuten in acute financiële nood is een vooruitbetaling mogelijk.”

Dat voorschot kunnen fysiotherapeuten vanaf woensdag 22 april aanvragen. Zorgverzekeraars Nederland was zaterdagavond niet bereikbaar voor de vraag wanneer de fysiotherapeuten dat geld op de rekening kunnen verwachten.