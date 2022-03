Nibud bezorgd om eenmalige greep in pensioenpot

Zo kunnen ze een mooie reis maken, of een deel van hun hypotheek aflossen. Maar dit is niet zonder risico.

Wat is uw grootste zorg?

„Over negen maanden gaat het onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel in dat je het bedrag ineens kan opnemen. Zo’n honderdvijftigduizend mensen staan op het punt om met pensioen te gaan, maar veel is nog onduidelijk. We starten met een systeem waar het grote inzicht in ontbreekt. Dat is kwetsbaar, als je niet oppast ben je dief van je eigen portemonnee.”

Wie is hier de dupe van?

„Bijna iedereen. Neem mensen die vervroegd met pensioen gaan. Om de periode naar de aow te overbruggen, is het aanlokkelijk die 10% op te nemen. Maar ze weten niet dat daardoor het recht op toeslagen kan vervallen en dat ze meer belasting moeten betalen over dat bedrag ineens. Soms kunnen ze onder de streep wel eens 20% minder toebedeeld krijgen dan waar ze oorspronkelijk recht op hadden.”

Wat is de oplossing?

„Het kabinet moet zorgen dat mensen die 10% fiscaal neutraal kunnen opnemen. Dat betekent dat het bedrag geen invloed heeft op toeslagen en belastingen. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn en dat ze het oude mogen behouden. De toeslagen zelf zijn al lastig te begrijpen. Dat maakt dit systeem extra gecompliceerd.”

Klinkt als: ’Leuker kunnen we het niet maken…

„Het kabinet wil het graag simpeler maken, maar dan moeten ze dat ook doen. Je kunt alleen goede beslissingen nemen als je over de juiste informatie beschikt. Daarom moet met spoed de wet hierover worden rondgemaakt. Dan weet je echt hoe het eruit komt te zien en kun je uitrekenen of je het wel of niet moet doen.”

Hoe krijg je de juiste informatie bij de juiste mensen?

„Het Nibud gaat al aan de slag via de Pensioenschijf van Vijf. Maar hier ligt ook een rol voor fondsen, overheid en werkgevers. Financiële keuzes worden vaak vanuit emoties gemaakt, dat vergeten beleidsmakers nog wel eens. Het is niet slecht om te kiezen, maar het is wel cruciaal dat je een keuze maakt die het minst pijn doet.”