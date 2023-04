Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw cao-bod door meerderheid personeel afgewezen Stakers bij Forbo in Assendelft onvermurwbaar: ‘Wij gaan als het moet nog weken door’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Een van de stakers voor de slagboom van Forbo in Assendelft. Ⓒ ANP/HH

Assendelft - Even leek er een doorbraak mogelijk in de staking bij vloerenproducent Forbo. De directie kwam dinsdagavond met een aangepast cao-bod, waardoor werknemers er dit jaar in twee stappen 8,25% loon bij zouden krijgen en volgend jaar nog eens 4,5%. Maar het Forbo-personeel vindt dat niet genoeg. En dus gaat de staking, de langste in ons land in zeker tien jaar, gewoon door.