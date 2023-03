EU: klimaatregels voor zeeschepen steeds een stapje strenger

EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over een pakket aan Europese regels. Vanaf 2025 moet de CO2-uitstoot in de maritieme sector met 2% zijn afgenomen ten opzichte van het niveau in 2020. Tegen 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 80% zijn teruggedrongen.

Klimaatakkoord

De scheepvaart heeft net als de luchtvaart een uitzondering gekregen in het klimaatakkoord van Parijs. De CO2-uitstoot van beide sectoren valt moeilijk één land aan te rekenen, daarom is afgesproken dat voor deze sectoren aparte maatregelen moeten worden genomen.

De EU gaat nu als eerste regels opleggen aan de maritieme sector. De CO2-uitstoot moet de komende jaren stapsgewijs dalen.

EU-lidstaten en het Europarlement hebben afgesproken om de klimaatregels stapsgewijs steeds strenger te maken. Niet alleen aan boord wil de EU vergroening: in alle Europese havens wordt walstroom vanaf 2030 verplicht. Brussel gaat bovendien voorschrijven dat schepen die meer dan twee uur in de haven liggen de motoren moeten uitzetten.

Zeeschepen

De regels gaan in eerste instantie alleen gelden voor grote zeeschepen. In 2028 is er een nieuw weegpunt: regels kunnen dan worden aangescherpt en mogelijk worden uitgebreid naar kleinere schepen.

De Europese Commissie laat in een reactie weten dat de Europese regels belangrijk zijn om een gelijk speelveld te creëren in de sector. Brussel hoopt dat de regels voor de chemische industrie voldoende zekerheid bieden om een markt te bouwen voor alternatieve groene brandstoffen.

België

Het groene Europarlement juicht de regels toe. „Al die containerschepen en olietankers op de oceanen stoten per jaar net zo veel CO2 uit als een land als België. Als iedereen moet verduurzamen, dan ook de scheepvaart. Dat is wel zo eerlijk”, jubelt PvdA-Europarlementariër Vera Tax. Bij de VVD klinkt opluchting dat er geen onrealistische doelen rond brandstof zijn vastgelegd. Europarlementariër Caroline Nagtegaal: „Er blijft een grote rol weggelegd voor LNG in de transitiefase die de sector nodig heeft om dat emissievrije eindstation in 2050 te bereiken, zonder schipbreuk te lijden in het zicht van de haven.”

De regels worden pas definitief zodra EU-lidstaten en het Europarlement instemmen met het compromis.