Shell flink omlaag na 'zwakke' cijfers

RBC wijt de tegenvallende winst, die ongeveer halveerde ten opzichte van een jaar eerder, aan de lagere gasprijzen. Ook de macro-economische omstandigheden zaten niet mee, zoals het bedrijf zelf ook al zei. Alle divisies van Shell vielen tegen volgens de marktkenners. ING wijst wel op de "verrassend sterke" kasstroom.

Analisten van Barclays noemt de tegenvallende resultaten een "veelzeggende misser". Het is volgens Barclays aan het bestuur van Shell om volgers van het bedrijf ervan te overtuigen dat de domper van tijdelijke aard is. "Shell werd gezien als best presterende bedrijf van de Europese oliereuzen, vooral gebaseerd op het teruggavebeleid aan aandeelhouders." Dat blijft waarschijnlijk zo, nu Shell een volgende tranche van zijn aandelen-inkoopprogramma lanceerde.

ING handhaaft zijn hold-advies voor het aandeel met een koersdoel van 30 euro. Barclays heeft Shell als overweight. Het aandeel was omstreeks 10.30 uur met een verlies van 4,7 procent op 27,13 euro de grootste daler in de AEX.